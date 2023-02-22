Соседские разборки: что стало причиной пожара в московской гостинице «МКМ»

Вчера поздно вечером Сеть облетели кадры страшного пожара в московском отеле «МКМ» у станции метро «Римская». По данным СМИ, семь человек погибли, а число пострадавших составляет 11 человек. Очевидцы говорят, что причиной трагедии мог стать поджог. Тем более что две жительницы были в конфликтной ситуации с соседом.

Юлия и Ирина оказались в эпицентре пожара. У девушек было на двоих 8 детей – 5 у Ирины и 3 у Юлии. Как пишет mk.ru, девушки часто выносили в общий коридор свои вещи. Это были баулы и кроватки. Соседям это не нравилось.

«В результате накануне вечером сосед поджег вещи, оставленные в коридоре», – пишет источник.

СМИ узнали историю сестер. Она полна драматизма и переживаний. Старшая училась в школе для детей с особенностями развития. Она родила пятерых детей от разных отцов, но старшего отец забрал с собой в Узбекистан. Они жили бедно, девушка нигде не работала, а еды было мало. Поэтому органы опеки периодически изымали у нее детей.

Юлия родила троих детей. Со своим первым мужем она развелась после того, как он попал в тюрьму. Мужчина пырнул ножом сожителя ее старшей сестры.

Жильцы рассказали, что среди соседей сестер была маргинальная публика. Один из них дважды привлекался уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ и вымогательство. Пока он в тюрьме, в его квартире живет другой мужчина. Еще одна соседка выпивает.

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