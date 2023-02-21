Мать прокусила себе руку, чтобы напоить ребенка: истории выживших после землетрясения в Турции

Спасатели и волонтеры делятся невероятными историями выживших после землетрясения в Турции. Даже спустя 13 дней после стихийного бедствия, под завалами продолжают находить людей. Остаться в живых в таких условиях практически невозможно, но в мире есть место чуду.

Еще в школе говорили, что человек сможет прожить без воды пять, максимум, семь дней. Пострадавшие под завалами делали все возможное, чтобы дождаться помощи. Один из волонтеров рассказал kp.ru историю спасения ребенка, ради которого мать пожертвовала своей жизнью. Спасатели нашли мертвую женщину, но ее ребенок был жив.

«Она прокусила себе руку и дала пить кровь ребенку, чтобы он мог питаться: на руке у нее след от зубов, и у обоих кровь на губах. А сама умерла, видимо, от потери крови», – рассказал он.

А в провинции Малатья на востоке Турции семья спаслась благодаря телефону. В момент толчка из окна дома вылетел телефон, который нашел прохожий. На этот номер позвонили родственники людей, которые находились под завалами. Таким образом спасатели смогли оперативно прибыть на место и вытащить пострадавших.

Ранее мы писали о том, как мама звезды сериала «Постучись в мою дверь» погибла под завалами в Турции.