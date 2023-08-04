Соседка пленницы челябинского маньяка описала внешний вид сбежавшей девушки тремя словами

Женщина, являющаяся соседкой бывшей пленницы челябинского маньяка, рассказала журналистам, что видела девушку после возвращения домой всего лишь один раз. Она была похожа на маленького забитого зверька, передает слова россиянки mk.ru.

Внешний вид сбежавшей не так давно от маньяка девушки испугал соседку. По ее словам, во время первой и пока единственной встречи она еле стояла на ногах и передвигалась с большим трудом, хромала. Скорее всего, вся переломанная, предположила женщина. А последней фразой она дала емкую, но в то же время довольно таки пространную характеристику образа жертвы. Бывшая пленница дома челябинского маньяка напомнила ей зверька, маленького и забитого.

Кроме того, в общении с журналистами россиянка добавила, что сестра сбежавшей девушки была очень рада увидеть ту живой спустя столько лет. Сейчас родственницы находятся порознь. Следователи продолжают работать с потерпевшей, узнавая новые и ужасающие детали 14-летнего заточения.

Ранее стало известно, что незадолго до побега девушки из дома челябинского маньяка, последний слышал голоса умерший родственников. Он даже «видел», как призрак отца пытался отравить еду.