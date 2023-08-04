Державший в плену девушку 14 лет челябинский маньяк слышал голоса умерших родственников

Челябинский маньяк Владимир Ческидов слышал и видел умерших родственников в день, когда его пленнице удалось сбежать после 14 лет заточения. Подобные видения могли преследовать мужчину на фоне сильного пьянства, пишет Telegram-канал Ural Mash.

Ческидов оказался в психиатрической лечебнице из-за опасений матери. Женщина узнала от сына, что к нему якобы приходили умершие бабушка и отец. Челябинский маньяк слышал их голоса. А глава семейства и вовсе, по словам мужчины, подкладывал яд ему в пищу.

Подобные заявления сильно испугали мать. Она не стала дожидаться ухудшения ситуации и вызвала скорую. Вскоре за Ческидовым прибыли медики и увезли его. Пленница челябинского маньяка, в свою очередь, воспользовалась обстоятельствами и сбежала от тирана и его помощницы.

Ранее стало известно, что мать арестованного до 30 сентября Ческидова рассказывала своим соседкам о девушке, находившейся в плену 14 лет. Это произошло во время очередной беседы со знакомыми. Те поинтересовались, как живет сын женщины. Она, отвечая на вопрос, заявила, что у Владимира сейчас есть возлюбленная, однако она практически не выходит из дома.