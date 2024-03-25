Соседи террориста из «Крокуса» рассказали, что видели у его дома семью с детьми. Журналист mk.ru отправился на место регистрации Шамсидина Фаридуни, которого обвиняют в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Место возможного проживания мужчины находится в подмосковном Красногорске. Но соседи уверяют, что никогда не видели этого человека. Но замечали семью с тремя детьми, которым не было и семи лет, женщина была азиатской внешности.

Ранее СМИ писали, что у Шамсидина Фаридуни есть восьмимесячный ребенок. Репортеры считают, что мужчина в квартире явно появлялся, так как ночью там был обыск, а сам подъезд эвакуировали. Возможно, это было связано с опасениями из-за того, что может быть внутри жилья – взрывчатка или его сообщники. Отмечается, что на данный момент квартира опечатана.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» случился теракт. Группа вооруженных мужчин ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что сотрудник «Крокус Сити Холла» видел террориста за две недели до трагедии. По словам подростка, все произошло 7 марта, когда он работал в «Крокус Сити Холле» возле эскалатора — объяснял посетителям, как пройти в зал, гардероб и другие места.