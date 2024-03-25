«Плохо говорил по-русски»: сотрудник «Крокус Сити Холла» видел террориста за две недели до трагедии

15-летний сотрудник «Крокус Сити Холла» рассказал о встрече с одним из террористов за две недели до трагедии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам подростка, все произошло 7 марта, когда он работал в «Крокус Сити Холле» возле эскалатора — объяснял посетителям, как пройти в зал, гардероб и другие места.

Сотрудник рассказал, что обратил внимание на мужчину, который вел себя подозрительно, ходил по фойе и осматривался. По признанию подростка, незнакомец несколько раз подходил к нему и все время спрашивал, где что находится. При этом он плохо говорил по-русски.

«Он ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно, что, потому что он плохо говорил по-русски. <...> Спрашивал, где что находится. Я замечал, что он просто ходит по фойе, вещи в гардероб не сдает — просто ходит осматривается. Мне тогда показалось это подозрительным, но я не придал значения», — рассказал сотрудник «Крокус Сити Холла».

Школьник запомнил террориста по куртке, и позднее узнал его на снимке фотографа.

В день теракта в «Крокус Сити Холле» подросток работал в гардеробной на минус первом этаже концертного зала. Во время стрельбы он вывел людей через служебную дверь, а после созвонился со своей девушкой. Они вместе перебежали по мосту и добрались до дома.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что двое из четырех террористов были замечены в «Крокус Сити Холле» за две недели до совершения вооруженного нападения.