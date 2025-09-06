Соседи слышали крик ребенка: россиянка с ножом забаррикадировалась в квартире

Сотрудники полиции и спасатели собрались у квартиры жительницы Новосибирск, которая устроила дебош с ножом. По словам соседей, из жилища агрессивной россиянки доносился крик ребенка.

Подробности случившегося приводит Telegram-канал Mash Siberia. По информации журналистов, стражи порядка и сотрудники экстренных служб прибыли на место, чтобы убедиться, что женщина не навредила ребенку.

Через дверь специалисты услышали крики, а в глазок увидели, как хозяйка размахивает ножом. Жительница Новосибирска долгое время никого не впускала к себе в квартиру. Спасателям удалось попасть к дебоширке только после того, как она успокоилась.

Сотрудники экстренных служб осмотрели квартиру и не нашли ребенка. Женщина заявила, что отдала его отцу. В настоящий момент несовершеннолетнего разыскивают. Его мать передали психиатрической бригаде.

Ранее сообщалось, что житель Москвы, который 10 лет не выходил на улицу, набросился с ножом на мать. Конфликт произошел из-за замены фильтра в чайнике.