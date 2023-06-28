Соседи рассказали, каким был погибший из-за громкой музыки мужчина из Шахт

Двое мужчин поссорились из-за громкой музыки в городе Шахты Ростовской области. После словесного конфликта в ход пошел нож. Один из них погиб.

Соседи мужчин поделились с телеканалом «360» подробностями произошедшего.

Как сказали соседи погибшего, он был неуравновешенным, часто ссорился с окружающими и со своей сожительницей. Они также предполагают, что мужчина употреблял наркотические вещества.

«Все его знали. Он нехорошего поведения человек. Наркоман, наверное. Швырял камнями по балконам. Непутевый он. Ко всем привязывался, кричал, угрожал», — рассказала одна из соседок.

О самой женщине убитого отзываются хорошо. Она работала и содержала семью. У нее было двое детей. При этом дома были постоянные скандалы, доходящие до драк. Соседи не раз видели, как вещи летали с балкона их квартиры.

О подозреваемом в убийстве соседи знают мало. Известно, что он вместе с братом снимал квартиру в том же подъезде, где жил пострадавший.

Следственный комитет рассказал, что после убийства подозреваемый пытался скрыться, однако его удалось задержать. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее мы писали, что житель Приморья поджег соседа из огнемета, а после выстрелил женщине в шею из гарпуна. Конфликт произошел из-за электроэнергии.