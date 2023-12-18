Соседи рассказали, что скрывала мать забитой до смерти 2-летней девочки из Первоуральска

Соседи и знакомые матери из Первоуральска, двухлетняя дочь которой умерла от побоев, рассказали, что она скрывала от всех. Оказалось, что раньше у женщины уже были проблемы с ПДН, и именно из-за них она перебралась с детьми из Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что недавно на Урале умер ребенок. Сначала мать девочки рассказала, что она упала с горки, но, когда обнаружились гематомы и ссадины, она призналась, что малышку убил ее сожитель. Однако, как выяснилось, и до появления подозреваемого в семье ребенка видели со следами побоев.

Собеседник издания поделился, что дети жительницы Свердловской области всегда были грязные и голодные, ими никто не занимался. Нередко женщина кричала на них, поднимала руку. Еще будучи в Екатеринбурге ею заинтересовались органы опеки, поэтому, узнав о проверках, она собрала вещи и переехала в Первоуральск.

«Старшего сына она любила, а погибшую девочку — нет. Та постоянно ходила в синяках. <…> Я вообще считаю, что это она сделала (избила до смерти девочку, - прим. «Страсти»). Просто она беременная сейчас. Прикидывается невинной овечкой, все ее жалеют», - рассказала дальняя родственница россиянки.

Напомним, что после случившегося было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Сама женщина находится у бабушки, ее сын в реабилитационном центре, а младшая дочь в больнице.

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