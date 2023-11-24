Соседи раскрыли странное поведение матери из Пскова, жившей с трупами детей

Соседи многодетной матери из Пскова, которую подозревают в убийстве собственных детей, рассказали о ее странном поведении. По их словам, женщина жила с трупами малышей и маскировала запах от тел пакетами для мусора. Об этом сообщает Kp.ru.

Оказалось, что проживавшие в одном доме с россиянкой люди даже не подозревали о том, что за дверями ее квартиры несколько недель лежали мертвые дети. Они рассказали корреспонденту, что особо ее и не видели, а если и пересекались, то ничего примечательного в ней не замечали. Один из местных признался, что пересекался с ней, когда она была в нетрезвом состоянии, но не в критическом.

Еще одна соседка сообщила журналисту, что в коридоре постоянно стоял мусор, который выносила многодетная мать. Причем в мешках были и средства женской гигиены, и что-то тухлое. В общем, запах стоял сильный. Теперь она думает, что таким образом подозреваемая могла пытаться перекрывать зловония из квартиры.

К слову, одна из версий, как именно умерли дети, заключается в том, что родительница просто заморила их голодом. Также была информация, что в жилплощади постоянно проходили гулянки и находились наркоманы, при которых мать позволяла себе бить малышей. Однако ничего подобного соседи не видели и не смогли подтвердить.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону два дня разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку.