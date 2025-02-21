Соседи отсидевшего 40 лет педофила потребовали дать ему пожизненный срок

Соседи серийного педофила, который отбыл в совокупности более 40 лет заключения за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и недавно вновь напал на девочку, призывают посадить его на пожизненный срок. Об этом сообщает «Регнум».

«Когда его уже посадят пожизненно? Сколько можно его отпускать? Я даже не знала, что он снова вышел после последней 20-летней отсидки. Зачем его отпускают из тюрьмы? Он отсидит очередной срок, вернется в наш дом на Планерной, и снова за старое — опять на детей нападает», — приводит агентство слова одной из его соседок.

По словам другого жителя того же дома, после возвращения мужчины из колонии детей перестали пускать гулять одних во дворе.

«Вокруг нашего дома три детских учреждения: средняя школа и два детских сада. Вы представляете, как мы все испугались, когда после отсидки домой вернулся этот мерзавец? Детям настрого запретили приближаться к нему на улице, и в случае чего — бежать!», — поделился он.

Напомним — свою атаку на 9-летнего ребенка маньяк осуществил 14 февраля. Ребенку удалось спастись, а нападавшего — оперативно задержать.