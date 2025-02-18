В Москве при новом нападении задержали педофила, отсидевшего суммарно 40 лет

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который отбыл в общей сложности 40 лет заключения за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает «Регнум».

Как уточняет издание, преступника взяли по горячим следам. Последнее нападение он попытался осуществить 14 февраля — в этот день 70-летний мужчина подкараулил 9-летнюю девочку и сперва попытался убедить ее пойти с ним словесно, а затем применил грубую силу. К счастью, его спугнул шум в подъезде.

«Девочка забежала домой и все рассказала матери, а та обратилась в полицию. Вечером того же дня подозреваемого установили и задержали. Одним из факторов, способствовавших быстрой поимке подозреваемого стало то, что мать девочки была дома — она как раз находится в декрете с третьим ребенком. Оперативный сигнал помог вычислить и задержать преступника», — приводит «Регнум» слова источника.

После установления личности подозреваемого выяснилось, что он уже имеет судимости за педофилию. Всего он провел за решеткой 40 лет — в последний раз его приговаривали к 20 годам, и он полностью отбыл срок.

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