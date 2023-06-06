Назови или убью: пьяный с пистолетом пытался выяснить свое имя у женщины в лифте

В Петербурге пьяного мужчину с пистолетом задержали за общественно опасное поведение в жилом доме. Он угрожал пистолетом, пытаясь выяснить свое имя у жительницы дома.

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу городского управления Росгвардии.

Инцидент случился в жилом доме на Муринской дороге в Красногвардейском районе города. На вызов росгвардейцы приехали после обращения родителей девочки, столкнувшейся с вооруженным незнакомцем в парадной.

В итоге мужчину задержали, у него изъяли травматический пистолет «МР-79-9ТМ» с кобурой, после чего он был доставлен в отдел полиции.

Установлено, что 59-летний задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в мае этого года житель Удмуртии с ножом напал на медбрата, который должен был оказать ему помощь.

Ранее мы писали, что 15-летний подросток из Подольска выстрелил в глаз мужчине из пневматического пистолета.