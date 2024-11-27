Сосед убитой в хлеву со свиньями школьницы надругался над ней перед смертью

Сосед погибшей в хлеву со свиньями школьницы перед смертью надругался над ней. Как сообщается в Telegram-канале СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 41-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в деревне Ушканка.

По данным ведомства, он поссорился с отцом девушки и 23 ноября решил забить его скот. В это время в сарае была школьница, которая пришла покормить животных. Сосед взял нож, деревянную палку и столкнулся с подростком. Между ними завязалась борьба, он начал угрожать девушке. Школьница упала.

«Мужчина схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание, после этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Сосед понимал, что свиньи нападут на девушку, поэтому забрал ее телефон и ушел. Он сжег смартфон и палку, но был задержан. На допросе мужчина признал вину. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, сначала фигурировала версия о том, что девушку растерзали свиньи, и им помог бык. Страшная правда вскрылась позже.