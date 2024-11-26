Мог боднуть бык: как погибла растерзанная свиньями 17-летняя девушка в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 17-летней девушки в Красноярском крае. Юную сибирячку нашли мертвой в загоне со свиньями. По предварительным данным, она могла сперва потерять сознание из-за удара быка.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале сообщает, что, вероятнее всего, девушка пришла покормить скот и повстречала в хозпостройке двух быков. Они вышли из загона, а затем один из них напал на школьницу. Животное ударило сибирячку рогом по голове, от чего та потеряла сознание.

Затем из загона выбежали свиньи. Они воспользовались тем, что девушки лежит без сознания, и загрызли ее. Несовершеннолетняя скончалась от потери крови

Ранее в Ленобласти подростка в шортах обнаружили мертвым в канаве рядом с отелем. Перед этим он бегал с бутылкой в руках.