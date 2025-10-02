На пропавшую в Красноярском крае семью с ребенком могли напасть медведи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Психолога из Железногорска и ее семью уже несколько дней ищут. Они ушли в лес и перестали выходить на связь. Ориентировочно, муж, жена и 5-летняя дочь пропали в районе поселка Кутурчин.

По информации источника, на россиян могли напасть медведи. Кутурченское Белогорье известно как территория для дикого туризма. В этих местах много бурых медведей. Они регулярно выходят к реке, которая пользуется популярностью у туристов, чтобы ловить рыбу, и часто встречаются с людьми. По ночам хищники могут забрести слишком близко к охотничьим домикам.

Также источник утверждает, что местные жители несколько дней назад видели семейство, направляющееся в сторону горы Буратинка.

В поисках россиян задействованы вертолеты и БПЛА.

Ранее в Южно-Сахалинске медведь напал на четырех человек и убил двух из них. Подробности читайте в этой новости.