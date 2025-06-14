Сорвался со скалы: 38-летний турист из Красноярска погиб во время забега в Карачаево-Черкесии

Турист погиб во время прохождения дистанции в Алибекском ущелье в Карачаево-Черкесии. По информации Telegram-канала Mash Gor, мужчина прибыл на соревнования из Сибири.

По информации журналистов, в республике проходило спортивное состязание под названием Trail running energy. Турист из Красноярска принял участие в забеге.

Во время прохождения дистанции 38-летний легкоатлет сорвался со скалы. При приземлении сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для эвакуации тела привлекли силы сотрудников МЧС. Они организовали мероприятия на месте трагедии, чтобы поднять тело покойного туриста из ущелья.

Ранее сообщалось, что в Сулакском каньоне Дагестана перевернулась лодка с туристами. В результате случившегося погиб один человек.