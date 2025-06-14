Опубликовано 14 июня 2025, 12:161 мин.
Сорвался со скалы: 38-летний турист из Красноярска погиб во время забега в Карачаево-Черкесии
Забег по скалам завершился для 38-летнего туриста в Карачаево-Черкесии смертью .
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Турист погиб во время прохождения дистанции в Алибекском ущелье в Карачаево-Черкесии. По информации Telegram-канала Mash Gor, мужчина прибыл на соревнования из Сибири.
По информации журналистов, в республике проходило спортивное состязание под названием Trail running energy. Турист из Красноярска принял участие в забеге.
Во время прохождения дистанции 38-летний легкоатлет сорвался со скалы. При приземлении сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью.
Для эвакуации тела привлекли силы сотрудников МЧС. Они организовали мероприятия на месте трагедии, чтобы поднять тело покойного туриста из ущелья.
Ранее сообщалось, что в Сулакском каньоне Дагестана перевернулась лодка с туристами. В результате случившегося погиб один человек.