Сальмонелла атакует: как облегчить боль, если отравился шаурмой

Врач-терапевт и руководитель первого филиала городской московской поликлиники № 195 Павел Раменский прокомментировал массовые отравления шаурмой в Братске и рассказал, как облегчить боль при подобном отравлении. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Напомним, что сальмонелла – это бактерия, которая может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Она может находиться в продуктах животного происхождения, таких как мясо, птица, молоко и яйца.

Отмечается, что симптомами отравления этой бактерией являются: тошнота, рвота, диарея, жар и боль в животе. Попробовать уменьшить данные симптомы можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно пить много жидкости и питаться легкой пищей. Но если становится только хуже, то необходимо обратиться к врачу.

Раменский уточняет, что последствия отравления сальмонеллой могут быть различными. В легких случаях это может быть временная диарея и тошнота, которая проходит в течение нескольких дней.

«Однако в тяжелых случаях, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, сальмонелла может вызвать серьезные осложнения, такие как сепсис и инфекционный шок», – подчеркивает Раменский.

Также врач объяснил, чтобы избежать отравления сальмонеллой, нужно соблюдать гигиену при приготовлении и употреблении пищи.

По его словам, нужно тщательно мыть руки и кухонные принадлежности перед и после приготовления пищи. Также важно следить за температурой хранения продуктов и не употреблять продукты, которые выглядят несвежими или имеют неприятный запах.

Раменский обращает внимание, что отравление сальмонеллой может протекать в очень тяжелой форме, поэтому в таких случаях нужно обращаться за медицинской помощью к профессионалам.

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