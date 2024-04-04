Соответствуют всем стандартам качества: в Crocus Group высказались о материалах отделки «Крокуса»

Родственники погибших при теракте в «Крокусе» потребовали возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Crocus Group отреагировали на это и объяснили, что никаких претензий к материалам отделки концертного зала быть не может, передает РБК.

Пресс-служба компании сообщила журналистам о соответствии материалов, которые использовались при отделке и строительстве, всем стандартам качества. Также ей было заявлено о предоставлении всей соответствующей документации правоохранителям для проведения следствия.

«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет. Проводится пожарная экспертиза», — добавили в Crocus Group.

Ранее певец Эмин Агаларов заявил, что обвинять владельцев «Крокуса» в теракте нечестно. По его словам, Следственный комитет сможет досконально разобраться в этой ситуации.