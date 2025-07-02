Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина приговорили к 3 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к 3 годам колонии сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).

Происшествие произошло еще в 2024 году — Бурдин ударил человека ножом в ходе конфликта. Пострадавший рассказывал, что не помнил, кто именно его ранил, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, музыкант полностью признал свою вину в суде. Следствие запрашивало для Бурдина 4 года колонии.

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