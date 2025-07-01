«Настоящий удар, трагедия»: как актер Вадим Демчог отреагировал на вынесенный сыну приговор

Знакомый звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога рассказал, что актер пытался спасти сына от тюрьмы. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что 20-летний наследник Вильям Демчог признан виновным в деле о мошенничестве. Ему дали два года колонии. Отмечается, что молодой человек был в сговоре с аферистами, которые обманом похитили 1,8 млн рублей у пенсионера, который после этого скончался.

СМИ пишут, что Вильям признал вину, а его отец возместил ущерб.

«Вадим из личных средств выплатил всю сумму, практически 2 миллиона рублей, чтобы закрыть финансовый вопрос. Пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи. В Вильяме он души не чает. Случившееся для него настоящий удар, большая трагедия для всей семьи», – рассказал знакомый актера.

По его словам, из-за плотного графика у артиста не всегда была возможность проводить время с сыном, но он уделял ему максимум своего внимания. Так как его родители в разводе, парень жил на два дома – был прописан у отца, и если нужно – обращался к нему за финансами.

«Он всегда прибегал к папе. То есть он не нуждался в деньгах. Возможно, из-за частых гастролей, когда Вадима не было дома месяцами, парень связался с плохой компанией. Просто недосмотрели», — добавил знакомый Демчога.

Отмечается, что молодого человека могли посадить не на 2 года, а на 10 лет.

Ранее мы писали о том, как сын актера Вадима Демчога оказался в схеме телефонных мошенников.