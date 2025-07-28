Сообщений о пропаже ребенка не поступало: тело таинственно погибшей 3-летней девочки прибило к пляжу в Европе

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств гибели 3-летней девочки в Греции. Ее тело выбросило на берег, передает издание The Sun.

По данным журналистов, страшную находку сделал мужчина, который прогуливался по пляжу Палео Фалиро. Он бродил вдоль моря и увидел бездыханное тело девочки.

Спустя время на место обнаружения трупа прибыли полицейские. Они изучили список тех, кто мог находится в розыске, и не нашли там сообщений о пропаже ребенка.

Погибшая была одета в купальник на молнии. Несмотря на то что труп принесло море, на не было спасательного жилета. Тело девочки доставили в детскую больницу для установления причины смерти. Также правоохранители пытаются установить личность несовершеннолетней.

Ранее в Бразилии журналист случайно нашел труп девочки, про которую снимал репортаж. Он покоился на дне реки.