«Кажется, на дне что-то есть»: журналист случайно нашел останки девочки во время съемки репортажа

Необычная история произошла в Бразилии, где журналист снимал репортаж про исчезнувшую девочку. Во время подготовки материала работник СМИ неожиданно для всех и себя обнаружил останки несовершеннолетней, передает Need To Know.

13-летняя школьница пропала после того, как сходила с друзьями на реку в июне. На это же место приехал журналист, которому поручили снять репортаж об исчезновении подростка. Он вошел в водоем и почувствовал, что там что-то есть.

«Кажется на дне что-то есть. Нет, дальше я не пойду, мне страшно. Похоже на руку, может, это она? Но это может быть и рыба», — говорил сотрудник СМИ, когда выбирался на сушу.

Позже туда прибыли водолазы. Они изучили новую область и нашли труп пропавшей школьницы. В реке, где утонула девочка, сильное течение и очень много ям.

