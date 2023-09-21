«Соня, Маша!»: убитая горем бабушка ходит по развалинам в Балашихе в надежде отыскать дочку и внучку

20 сентября в многоэтажке в Балашихе взорвался газ. В результате трагедии местная жительница потеряла 32-летнюю дочь и пятилетнюю внучку. Она никак не могла смириться со смертью близких и даже пыталась найти их. Об этом сообщает MSK1.RU.

32-летняя женщина была заблокирована в девятиэтажном здании вместе с дочерью. После взрыва газа они кричали о помощи. Все это видела мать женщины, которая находилась в доме напротив. Она до конца верила, что ее близких спасут. Однако через несколько часов мама с ребенком перестали подавать признаки жизни.

После случившегося убитая горем бабушка принесла на место трагедии цветы и мягкую игрушку.

«Соня и Маша, пойдемте домой, Соня и Маша, пойдемте домой. Ну что я могла для вас делать?» – так она звала внучку и дочку.

По словам брата погибшей женщины, в день взрыва сестра решила остаться дома из-за того, что девочка приболела.

«Сестра находилась на кухне, а дочь ее спала. Обвал произошел там, где она спала. Если она не проснулась, то, скорее всего, осталась там», – предположил он.

Ранее мы писали, что жильцам взорвавшегося многоэтажного дома страшно возвращаться в квартиры. Люди никак не могут отойти от всего, что произошло. Они скорбят по жертвам трагедии и продолжают нести цветы и игрушки к образовавшемуся стихийному мемориалу.