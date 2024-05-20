«Сомнительно, что молодые охранники могли пропустить очередь из пяти пуль»: что не так с версией покушения на премьера Словакии

В нападении на премьера Словакии Роберта Фицо были замешаны сообщники. Об этом со ссылкой на МВД Словакии сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Вопреки доводам о том, что стрелявший в премьер-министра Словакии Юрай Цинтула действовал в одиночку, это может не соответствовать действительности, сообщил автор канала.

Все дело в том, что спустя несколько часов после нападения, в одной из соцсетей стрелка были удалены все его публикации. Однако ни преступник, ни его жена не могли этого сделать, утверждает «Рыбарь»

«Поэтому в МВД полагают, что „преступление могло быть совершено определённой группой людей“. Для выяснения этих обстоятельств власти создали специальную следственную группу», — написал автор канала.

По мнению «Рыбаря», на то, что в преступлении могут быть замешаны сообщники, указывает невнятная работа охраны премьера.

«Даже если премьер никогда не носит бронежилет, а службы безопасности не следят за людьми непосредственно в толпе, все равно довольно сомнительно, что молодые и подготовленные охранники могли просто пропустить очередь из пяти пуль от 71-летнего, не самого спортивного пенсионера», — заявил он.

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