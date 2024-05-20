Гибель президента Раиси серьезно изменит ситуацию в Иране, утверждает Telegram-канал "Рыбарь".

Крушение вертолета с президентом Ирина Ибрагима Раиси может повлиять на внутриполитические изменения в стране, считает автор Telegram-канала. По его мнению, в Иране было много как противников режима действующего президента, так и его сторонников.

«Кто-то (сторонники консерваторов) ценил и уважал Раиси и его политику, а кто-то (обычное население, подстрекаемое оппозицией) испытывал далёкие от уважения чувства», — утверждает «Рыбарь».

По словам автора канала, предпосылки для протестов в стране существуют.

«Низкие зарплаты, низкие пенсии, вызванные растущей инфляцией — всё это вменяют администрации Раиси, забывая о том, что в основном внутренние проблемы вызваны воздействием американских санкций», — считает «Рыбарь».

При этом, автор канала рассказывает о положительных моментах в политике Раиси. Например, углубление отношений с ЕАЭС, вступление страны в ШОС и БРИКС, возобновление дипотношений с арабскими странами.

Говоря о возможных беспорядках, «Рыбарь» напоминает о событиях 2022 года, когда в полицейском участке скончалась девушка, арестованная из-за отсутствия хиджаба.

«Именно поощрение деятельности полиции нравов со стороны властей привело к произволу с их стороны и последующей реакции народа», — заявляет автор.

«Рыбарь» обращает внимание на появляющиеся в Сети видео «с радостью некоторых иранцев» после гибели Раиси. По мнению автора, для многих достижения президента Ирана во внешней политике ничего не значат, пока есть проблемы с экономикой страны.