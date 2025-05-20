Солистка музыкального театра Натальи Сац сняла 3 миллиона и перевела мошенникам

Ведущая солистка московского театра имени Натальи Сац стала жертвой мошенников. Она сняла со счетов более 3 млн рублей и перевела злоумышленникам.

Подробности приводит mk.ru.

По информации издания, мошенники создали фальшивый чат детской школы. Ранее 58-летняя пострадавшая работала в учреждении. Женщине предложили вступить в чат и сказать код, пришедший на телефон.

После этого начались звонки – звонившие представлялись сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры. Женщину запугали, сообщив, что ее деньги могут перечислить пособникам ВСУ.

В итоге солистка сняла средства и перевела на указанный мошенниками счет. В настоящее время ведется поиск преступников.

В середине мая стало известно, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву. Она отдала аферистам 215 тыс. рублей.