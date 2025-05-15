Народная артистка России Вера Васильева стала жертвой мошенников

Народная артистка России и актриса петербургского Театра музыкальной комедии Вера Васильева стала жертвой мошенников. Она отдала аферистам 215 тысяч рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, злоумышленники решили сыграть на чувствах женщины. Они позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сказали актрисе, что на ее прошлой работе провели проверку и выяснили, что она незаконно получает зарплату. Потом якобы ею заинтересовались «сотрудники ФСБ».

Далее мошенники заявили Васильевой, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. По их словам, она финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Звезду убедили в том, что сбережения необходимо перевести «на безопасный счет», на что она согласилась. Она перевела им более 200 тысяч рублей.

Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана.

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