Солист Мариинки оказался в психбольнице после срыва из-за расставания с возлюбленной

Солист Мариинского театра Григор Вернер оказался в психиатрической больнице после нападения на съемочную группу петербургского телеканала.

В неадекватном состоянии танцор бродил по улицам города и угрожал людям расправой. Сначала он зашел на автомойку с ножом и пистолетом в руках, а после силой заставил капитана катера перевезти себя через Фонтанку за 300 рублей. При этом Вернер представлялся своим жертвам агентом с позывным «Артист».

Буйного танцора на улицах Петербурга нашли журналисты, однако Вернер отреагировал на их появление агрессивно, он пытался взломать двери автомобиля, где спрятались представители СМИ, стучал кулаками по капоту и разбил лобовое стекло.

Позже мать солиста Мариинки объяснила, что у сына начались проблемы с психикой после разрыва с возлюбленной, сообщает «Фонтанка».

Ранее бывший водитель Надежды Кадышевой рассказал, что единственный сын певицы Григорий Костюк дважды лечился в психиатрической клинике.