Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице

Бывший водитель Надежды Кадышевой рассказал, что единственный сын певицы Григорий Костюк дважды лечился в психиатрической клинике.

«По ходу передоз был. В 51-й лежал месяц, а второй раз где-то на Щелчке. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: „Сань, привет“. Потом две минуты проходит: „Привет, как дела, Сань?“. Еще пять минут прошло, снова: „Ну чего, привет. Как дела?“. Кукуха конкретно поехала», — заявил мужчина в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».

При этом присутствовавшие в зале эксперты не исключили, что Костюк страдал наркозависимостью. В качестве доказательства они привели постоянную жажду наследника Кадышевой. Его бывшая возлюбленная Дарья де Батс заверила, что Григорий не расставался с бутылкой воды.

«Да, он не курит и не пьет много лет, только воду. Это вызывает подозрение — при такой насыщенной жизни ходить с водой — ну странно», — выразила свое мнение женщина.

Вместе с тем присутствовавший в эфире певец Влад Топалов опроверг предположения о наркозависимости Костюка. Певец рассказал, что знает Григория с детства и назвал его «нормальным, классным мужиком».

«Я не знаю про запрещенку, а если бы и знал, то все равно никогда не сказал бы», — заключил Топалов.

Ранее сына Кадышевой вызвали на допрос в полицию из-за долга. Бывшая возлюбленная артиста Дарья Рывкина рассказала, что он взял у нее около 20 млн рублей, но вернул лишь половину от этой суммы. Чтобы получить деньги, девушка обратилась в полицию, но дело возбуждать отказались – у женщины не было расписки.