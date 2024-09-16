Солдаты ВСУ расстреливали 76-летнего жителя Суджи и его зятя

76-летний житель Суджи рассказал, что солдаты ВСУ расстреливали его и зятя. Они пытались уехать от украинских военных на машине.

Об этом сообщает RT.

Жители Суджи сообщил, что ехал с зятем на одной машине. ВСУ выехали навстречу на двух БТР и стали стрелять с расстояния 70 метров.

Сверху на БТР стояли 8 солдат – они были в форме и с автоматами. Мужчина развернул автомобиль, но это не уберегло от пуль.

«Одна кость перебита, одна (пуля) насквозь вылетела. Зятю в руку тоже попала пуля и другая в лёгкие», - сообщил он изданию.

Помимо их машины, под обстрел попали еще две. В результате погибли девушка с ребенком. Дочь жителя Суджи выжила – она разминулась с украинскими военными на дороге.

Ранее сообщалось, что ВСУ расправились с жительницей Суджанского района, назвавшей их фашистами.