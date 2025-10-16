Опубликовано 16 октября 2025, 13:481 мин.
Солдат-срочник неожиданно скончался во время службы в Кремле: подробности
МК: 19-летрний солдат-срочник умер от остановки сердца во время службы в Кремле.
© Freepik
Утром 16 октября солдат-срочник умер во время дежурства в Кремле от остановки сердца. Об этом сообщают источники mk.ru.
По данным издания, парню из Ростова-на-Дону пять дней назад исполнилось 19 лет. У юноши внезапно остановилось сердце, когда он дежурил на Соборной площади. Сопутствующих заболеваний, препятствующих прохождению службы, у солдата не было. На медкомиссии врачи выявили только заболевание ног.
Последний раз юноша выходил на связь после суточного дежурства — говорил, что устал и хочет спать. Парень был единственным сыном в семье медика и мелкого коммерсанта.
Ранее мы писали, что в возрасте 70 лет ушел из жизни главный санитарный врач ЯНАО Михаил Попов.