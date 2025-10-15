В возрасте 70 лет ушел из жизни главный санитарный врач ЯНАО Михаил Попов

В Тюмени скончался главный санитарный врач Ямало-Ненецкого автономного округа и общественник Михаил Попов. Ему было 70 лет. О его смерти в своем Telegram-канале сообщил депутат окружного парламента Иван Сакал.

Михаил Тимофеевич Попов переехал на Ямал в 1981 году и в течение сорока двух лет проработал в санитарно-эпидемиологической службе региона. Также он девять лет возглавлял Приуральскую районную санэпидемстанцию и руководил отделами Роспотребнадзора в Муравленко, Красноселькупском и Пуровском районах.

После выхода на пенсию, перебрался в Тюмень. Там с 2021 года возглавлял совет региональной общественной организации «Землячество Приуралье». Сообщается, что именно под его руководством землячество стало центром поддержки и объединения бывших жителей Приуральского района.

«Михаил Тимофеевич был мудрым, отзывчивым и добрым человеком, который любил Приуральский район и его жителей», — написал Сакал.

За свою профессиональную деятельность Попов был награжден знаком «Почетный работник Роспотребнадзора» и отмечен грамотами Минздрава России и губернатора Ямала.

Ранее мы писали, что умерла декан факультета театра кукол РГИСИ Тамара Стависская.