«Согнула пополам в позу эмбриона»: опекунша купила сумку, чтобы не нести труп Далера в пакете

Опекунша пятилетнего Далера Вероника Наумова сообщила в показаниях на этапе предварительного следствия, что купила сумку для тела мальчика и согнула его пополам. Женщина не хотела нести труп в пакете.

Подробности узнал сайт Kp.ru, в его распоряжении оказались показания Наумовой.

Она сообщила, что 3 декабря 2022 года нашла Далера с грязным ртом и заставила его сестру мыть мальчика. Вскоре женщина услышала хрип и нашла ребенка мертвым. Она отнесла приемного сына на кровать и одела в спортивный костюм.

Наумова утверждала, что боялась за сестру Далера – она считала, что девочку могут посадить, так как приступ случился, когда та мыла рот.

«Я съездила в магазин, купила там сумку, так не хотела класть Далера в пакет. Я согнула его пополам в позу эмбриона, так как сумка была небольшой, и он не помещался туда. Положила туда еще сверху кроссовки и зимнюю куртку», - вспоминала Наумова.

В гараже она поставила сумку с левой стороны у входа. Одному из опекаемых на вопрос, что это, женщина ответила, что там вещи Далера.

Напомним, следствие утверждает, что Наумова связала мальчика скотчем, избила обувной ложкой и утопила.

Ранее сестра умершего Далера рассказала, что Наумова издевалась над ней и братом три года. Однажды женщина заставила ее приседать около 4 часов.