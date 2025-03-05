Сестра убитого Далера рассказала, как опекун заставила ее приседать четыре часа

Сестра убитого Далера рассказала, что опекун на протяжении трех лет издевалась над ней и братом. Однажды женщина заставила ее приседать около четырех часов.

Подробности приводит Kp.ru.

Дети оказались в приемной семье в 2019 году. Родная мать была на тот момент лишена родительских прав, отец сидел за грабеж.

Издевательства приемной матери начались, когда девочке было 11 лет. Впервые на нее подняли руку в августе 2020-го.

В феврале 2022 года девочку поставили в холодную ванну, ей не разрешали двигаться. Потом опекунша заставила приседать. Ребенок без перерыва приседал около трех часов и начал уставать.

«Вероника увидела это и сказала, что если остановлюсь – буду приседать до утра. Я продолжила, несмотря на боль в ногах. В общем счете я приседала около четырех часов. А когда я уже начала плакать от боли, Наумова разрешила мне идти спать», - поделилась несовершеннолетняя.

По словам ребенка, опекун била за то, что та не прибралась в комнате. Сначала била тканевым ремнем. В другой раз использовала детские хоккейные клюшки – женщине не понравился беспорядок в шкафу.

В 2021-м опекун говорила, что жалеет, взяв ее в семью. Женщина обещала сдать в детский дом в случае непослушания.

«За каждую провинность Вероника орала на меня, а если я плохо прибралась в комнате или не вымыла посуду, то била. Я боялась, что если я ослушаюсь и не буду выполнять ее просьбы, то она меня либо изобьет, либо поместит в подвал, как делала с Далером», - рассказала девочка.

Ранее опекун призналась в издевательствах над Далером. По словам женщины, мальчик мог полдня стоять в углу, пока не попросит прощения.