Согласилась жить вместе с дедушкой как «пара влюбленных»: 14-летняя украинка забеременела от 73-летнего итальянца

В Австрии 73-летний итальянец получил 8 лет колонии за связь с несовершеннолетней украинкой. Девочке даже пришлось сделать аборт, когда она забеременела от мужчины, передает агентство APA.

Все началось с того, что пенсионер помог семье школьницы перебраться в Австрию. После он начал оказывать знаки внимания юной украинке, а та в итоге согласилась жить с дедушкой как «пара влюбленных».

Полиция узнала о преступной связи от мамы девочки. Она обратилась в правоохранительные органы после известия о беременности дочери. По настоянию женщины школьница сделала аборт. Ее возрастного возлюбленного задержали. Мужчина до последнего опирался от того, что ребенок принадлежит ему. Он заявил, что является бесплодным, но экспертиза данные слова не подтвердила.

Ранее сообщалось, что афганцу запретили жениться на 6-летней девочке, пока ей не наступит 9. Семья ребенка была не против бракосочетания — решение было отменено по инициативе местных властей.