Содрал с себя кожу: заключенного в США заживо съели насекомые в грязной камере

В тюрьме американского штата Джорджия заключенный умер от многочисленных укусов насекомых, которые обитали в его грязной камере. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на газету Washington Post.

Отмечается, что мужчину арестовали по обвинению в нанесении побоев. Он умер еще в сентябре 2022 года. Заключенный ожидал перевода в тюрьму другого штата, чтобы ему предъявили предварительное обвинение.

Подчеркивается, что сотрудник тюрьмы, который нашел заключенного без сознания, перед тем как зайти в камеру, был вынужден надеть специальный защитный костюм, так как в помещении было слишком грязно.

В результате на трупе были обнаружены множественные «порезы и повреждения от многократного сдирания кожи», а в камере помимо тела заключенного жили вши и постельные клопы.

Адвокат погибшего обвинил сотрудников тюрьмы в том, что они «оставили умирать» человека в камере. Он добавил, что его подопечный был «съеден заживо».

Ранее мы писали о том, что школьники заставили 8-летнего ребенка есть траву и пить из лужи для видео в Петербурге. Случай произошел 12 апреля. В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что над ее 8-летним сыном издевались школьники. Также они снимали видео, унижающее достоинство человека, и распространяли его.