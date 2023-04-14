Школьники заставили 8-летнего ребенка есть траву и пить из лужи для видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Руднева подростки заставили 8-летнего ребенка есть траву и пить из лужи. Происходящее было снято на видео. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Инцидент произошел 12 апреля. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее 8-летний сын подвергся издевательствам со стороны жестоких школьников. Добавляется, что отснятое видео издевательства подростки начали распространять.

Сейчас по данному инциденту проводятся следственные проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как две бутылки кагора помешали ранее судимому мужчине ограбить храм в Подмосковье. Житель проник в храм и планировал его ограбить, но перед этим выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем.

Преступника задержали. По его словам, он взял денежные средства из церковной лавки и увидел кагор. Житель не смог удержаться и выпил две бутылки, после чего решил остаться в храме на ночь. Мужчина спрятался за алтарь, но его нашли и завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отвезли в СИЗО.