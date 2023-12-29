Сочли личным оскорблением: родители передумали женить сына и отменили свадьбу из-за костного мозга

Родители жениха и невесты в индийском штате Телингана поссорились из-за свадебного стола. На нем не оказалось блюда из костного мозга. Родственников будущего главы семейства опечалил этот факт до такой степени, что торжество было отменено, передает издание Deccan Herald.

Конфликтная ситуация произошла на церемонии помолвки. Близкие жениха не нашли на праздничном столе костный мозг и сочли это личным оскорблением. Они спросили у родственников невесты, будет блюдо или нет, и получили отрицательный ответ. В итоге разгорелся скандал, который пришлось урегулировать сотрудникам полиции.

В итоге правоохранители помогли избежать кровопролития, а родители жениха приняли решение отменить свадьбу. По их мнению, родственники невесты намеренно утаили то, что не собираются готовить и подавать на праздничный стол костный мозг.

Ранее в Индии на свадьбе случилась массовая драка. Конфликт произошел из-за нехватки десерта.