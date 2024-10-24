Собрались у дома цыган: в Челябинской области люди вышли на сход из-за убийства местной жительницы

В городе Коркино Челябинской области накаляется обстановка. Там после убийства местной жительницы люди вышли к дому цыган. Они считают, что диаспора причастна к гибели россиянки, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Жители Коркино заявили журналистам, что убить женщину-таксиста могли братья из «цыганского дома». Поэтому народ устроил стихийный сбор. У жилища предполагаемых злоумышленников сейчас неспокойно.

На место прибыли сотрудника СОБРа и оттеснили толпу. Люди при этом спорят с силовиками и говорят об их бездействии. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний юноша.

Ранее в Рязанской области цыгане похитили 16-летнюю девушку. Они хотели выдать ее замуж за своего родственника.