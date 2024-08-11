Собрал чемодан и пошел в бассейн: в Таиланде при странных обстоятельствах погиб турист из России

20-летний турист из России при странных обстоятельствах погиб в Таиланде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

20-летнего туриста из Краснодарского края по имени Владислав нашли мертвым на стройплощадке рядом с апартаментами, которые он снимал в Таиланде. Последним мужчину видел другой турист из Турции — он сказал, что Владислав поднялся утром на седьмой этаж, где расположен бассейн, однако в воду так и не зашел.

Следователи обнаружили в номере погибшего уже собранный чемодан с вещами — в день гибели он должен был возвращаться в Россию. При этом следов насилия полицейские не обнаружили. Правоохранители подозревают, что мужчина мог покончить с собой.

Сейчас власти Таиланда связываются с российским посольством для дальнейшей транспортировки тела туриста на родину.

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