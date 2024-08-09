СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 августа 2024, 20:55
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Переданы медикам: двое российских туристов пострадали во время камнепада в Турции

Двое российских туристов попали в больницу после камнепада в Турции .
Переданы медикам: двое российских туристов пострадали во время камнепада в Турции

© Freepik

Турецкие врачи оказывают необходимую помощь российским туристам, которые пострадали в результате камнепада. О состоянии пострадавших граждан РФ пока информации нет, передает новостной портал Mugla gazetesi.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в каньоне Саклыкент. По данным СМИ, сигнал о камнепаде поступил на пульт дежурного экстренных служб. В район ЧП были направлены силы пожарных из Муглы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили двух российских туристов. В результате падения камней они получили травмы. Характер повреждений не уточняется.

Для наблюдения и помощи туристы были переданы турецким медикам. В российском посольстве инцидент с участием граждан пока никак не прокомментировали.

Ранее попавшим в ДТП в Турции туристам из РФ компенсировали ущерб билетами в аквапарк. Пострадавшие от предложения отказались.

Источник фото:Freepik
Источник:Mugla gazetesi
Автор:Артем Хохлов
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