Собирался убить и покончить с собой: что известно о напавшем на ведущего детского телеканала Гликогена

Полицейский, избивший телеведущего канала «Карусель» Андрея Гликогена в Екатеринбурге, предлагал деньги за молчание. Об этом рассказал менеджер артиста.

Представители Гликогена пояснили, что на него напал силовик из города Полевского. Полицейский обнаружил, где находится Андрей, по служебной базе. Затем поймал его в переулке, приковал наручниками и жестоко избил. В переписке с нападавшим сообщается, что тот собирался убить телеведущего и покончить с собой, пишет Telegram-канал Ural Mash.

В итоге он отвез Гликогена в аэропорт и заставил улететь в Москву. Друзья полицейского пишут Андрею и просят забрать заявление, предлагая деньги. Нападавшего планируют уволить, но не привлекать к уголовной ответственности.

По данным E1.ru, актер опознал нападавшего — им оказался бывший парень его девушки. Со слов менеджера Андрея, полицейский приревновал к нему экс-возлюбленную и решил отомстить сопернику. Представитель телеведущего также добавил, что силовик угрожал Гликогену табельным оружием и выстрелил в воздух. Часть разговора с сотрудником правоохранительных органов удалось записать на телефон. Он сказал Андрею немедленно уехать из города, угрожая убийством.

Напомним, весной этого года Андрей попал в реанимацию после отравления в пермском ресторане. У Гликогена диагностировали тяжелое заболевание — ботулизм.