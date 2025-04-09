Актера Андрея Гликогена экстренно переводят в реанимацию после отравления в Пермском ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

По данным источника, мужчине стало хуже. Он попал в реанимационное отделение, где за ним наблюдают врачи. Состояние Андрея оценивает как тяжелое.

Отмечается, что концертный менеджер актера обратился в Роспотребнадзор Перми. Он хочет, чтобы ресторан, в котором отравился Гликоген, проверили сотрудники. Сообщается, что в заведении проводится внутренняя проверка. Жители не раз жаловались на то, что там травятся люди.

Напомним, что артист дал концерт в Перми 5 апреля. Он выступал перед полным залом. Потом он поел в ресторане. Ему стало плохо.

У Гликогена диагностировали инфекционное заболевание — ботулизм. Ночью он прилетел в Москву в плохом самочувствии. Телеведущего госпитализировали в столичную больницу.

Ранее мы писали о том, что 96-летнего дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали в Москве.