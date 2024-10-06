Собирался сыграть злодея-лодочника: раскрыты подробности смерти «депутата Наливкина»

Ушедший из жизни в возрасте 48 лет актер Андрей Неретин строил творческие планы. Мужчине предложили сыграть в триллере, который планировали снимать во Владивостоке.

Актеру предложили роль в кино, где по сюжету компания друзей едет на остров, на котором происходят загадочные события. Это воодушевило Неретина: он был очень рад вернуться к съемкам. Тем более, Андрей уже год не пил, и его здоровье стало гораздо лучше.

Но несколько дней назад Неретин сорвался и ушел в запой. После ему стало плохо. Артиста увезли в больницу, где он умер в ночь на 6 октября, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последнее время Неретин столкнулся с материальными трудностями. Близкие давали ему небольшие суммы денег, чтобы он их не потратил на алкоголь. Знакомые артиста собирали ему средства на операцию на тазобедренном суставе. Сейчас они же ищут деньги на похороны.

Неретин играл «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина. Шоу с его участием вышло на YouTube в 2019 году. Образ Наливкина стал пародией на российских чиновников. Некоторые выпуски набрали по 6 млн просмотров. На авторов проекта возбуждали уголовное дело о хулиганстве. После этого съемки прекратились.

У артиста в этом году начались проблемы со здоровьем, из-за которых ему было тяжело передвигаться.