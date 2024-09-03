Собирался на СВО и был судим: что известно о подозреваемом в убийстве девочки из Нижнего Тагила

Задержанный подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Нижнего Тагила был судим и собирался на СВО. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, мужчину, который является соседом семьи ребенка, поймали в Москве. Оттуда, он якобы намеревался уехать на СВО. Отец девочки в разговоре с журналистами рассказал, что мужчина живет в другом подъезде и 30 августа звал его «поесть мяса». Напомним, что ребенок ушел гулять 31 августа и пропал. Тело нашли в подвале общежития через четверо суток поисков.

«Этот человек собрался на СВО. Его поймали в Москве и везут сюда. Я его уже видел», — передает E1.ru слова мужчины.

Также известно, что соседи говорят о мужчине, которого подозревают в убийстве школьницы. Они охарактеризовали его, как порядочного человека, который любит детей.

«Он с фронта приехал, ранее сидел за разбой, но был помилован и уехал на СВО. Спортсмен, на него никто бы и не подумал», — добавила соседка.

Другие же знакомые упоминали совсем другие статьи, за которые сидел мужчина. Так, по словам одной он сидел за изнасилование, а другая назвала разбой.

Ранее мы писали о том, что в квартире соседа погибшей девочки была найдена кровь. Журналисты отмечают, что там же нашли волосы ребенка.