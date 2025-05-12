Собирались показать педиатру после праздников: на Урале трехмесячный мальчик умер в кроватке

На Урале трехмесячный мальчик скончался в кроватке. Врачи обнаружили у ребенка двустороннюю пневмонию, но мать заявила, что не знала о болезни сына.

Подробности узнал E1.ru.

Женщина сообщила, что младенец отказывался от еды, терял вес. Родители планировали сходить к педиатру после майских праздников, но 9 числа мальчик умер. Когда сын перестал дышать, родители повезли малыша в больницу.

Мать рассказала, что болела вся семья, но у сына не было ни температуры, ни кашля. В больнице диагностировали пневмонию, но как давно болел сын, женщине неизвестно. Последний визит ко врачу состоялся два месяца назад, но, как утверждает россиянка, лекарств не выписывали и рекомендаций не давали.

«Никто о пневмонии не знал... Единственный диагноз, который ему ставили, — вздутый кишечник. Вес, рост были в норме», — поделилась мать умершего малыша.

В семье остались двое детей. Старшего женщина родила в 16 лет. Третья беременность проходила тяжело, женщина лежала на сохранении. Знакомая семьи допускает, что ребенок мог родиться с патологией.

Ранее сообщалось о смерти ребенка в коттеджном поселке под Екатеринбургом. Мальчик был в гостях у отца.