Под Екатеринбургом ребенок умер в гостях у отца в коттеджном поселке

Под Екатеринбургом нашли мертвого ребенка в коттеджном поселке. Мальчик с мамой гостил у отца.

О происшествии сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

По его информации, мама с ребенком приехала к отцу в поселок «Николин ключ». Известно, что мужчина женат на другой, хотя поддерживает общение со всеми.

Ребенка покормили и уложили спать, но он не проснулся. Скорая констатировала смерть. Назначена посмертная экспертиза.

«То ли недосмотрели, то ли стечение обстоятельств… Предварительная причина смерти — асфиксия», - рассказал собеседник издания.

Знакомые семьи говорят, что конфликтов не было и все ладили друг с другом, проводили время вместе. Семья считалась благополучной. У мужчины несколько детей от обеих женщин.

Ранее сообщалось о смерти младенца в челябинском роддоме.