Собчак назвала омерзительной реакцию на изнасилование студентки на соревнованиях

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала изнасилование студентки двумя ее однокурсниками-спортсменами на соревнованиях по тяжелой атлетике в Анапском районе. Ведущая назвала реакцию взрослых и силовых структур «омерзительной».

«Какая же омерзительная реакция на случившееся с пострадавшей девушкой от взрослых людей и силовых структур, а ведь ей всего 19», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она отметила, что после заявлений об изнасиловании руководство спортшколы не поддержало жертву и не отстранило от занятий предполагаемых участников преступления.

«Но преподаватели обвинили саму спортсменку в провокации так называемых мужчин своим внешним видом и попросили забрать заявления из органов. После всей этой ситуации девушка лишилась бюджетного места», - сообщила Собчак и выразила надежду, что после огласки органы качественно займутся расследованием, а виновных накажут.

Мать девушки рассказала, что 7 октября после соревнований однокурсники пригласили ее дочь в комнату обсудить итоги. Девушке дали алкоголь, она уснула, а утром обнаружила кровоподтеки и почувствовала боль внизу живота. Женщина утверждает, что полиция и руководство училища встали на сторону молодых людей. Однокурсники предлагали девушке «замять конфликт».

Ранее сообщалось, что в Якутии педагог изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить.