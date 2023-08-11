Собака угнала гольф-кар и пыталась задавить четырехлетнюю девочку

Четырехлетняя девочка едва серьезно не пострадала в результате наезда гольф-кара в американском городе Вестленд. За рулем транспортного средства сидела собака. Она случайно угнала маленький автомобиль и поехала в сторону дошкольницы, пишет New York Post.

Родители привели юную американку на развлекательное мероприятие Blues, Brews and BBQ. Там же находилась собака по кличке Бэлла, которая принадлежит отделу пожарной безопасности Вестленда. В какой-то момент она забралась в гольф-кар, уселась на пол и случайно нажала педаль газа. После этого маленький автомобиль направился в сторону девочки.

Пожарные увидели, что устроила Бэлла, и попытались догнать машину. Но уже через несколько мгновений гольф-кар проехался по левой ноге дошкольницы. Медики, дежурившие на мероприятии, сразу же осмотрели пострадавшего ребенка. Серьезных травм они не зафиксировали. Мать юной американки отказалась от госпитализации дочери.

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